- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost condamnat marti de un tribunal din Nimes, la 20 de ani de inchisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tanara prostituata romanca plecata de acasa visand la o viata mai buna in Franta, noteaza AFP, citat de Paris Match . Acuzatul, Anthony Riss, descris ca fiind „coleric”…

- Pierderile s-au accentuat dupa ce premierul Frantei a anuntat o noua carantina de o luna de zile in Paris si mai multe alte regiuni, din cauza crizei din sectorul sanatatii. Indicele Nasdaq a consemnat un declin de 3%, cea mai accentuata scadere zilnica inregistrata din 25 februarie. Componenta sectorului…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți la Antena 3, citat de Digi24 , ca a cerut un punct de vedere din partea reprezentanților din Sanatate, iar in urma discuțiilor s-a stabilit ca elevii ar putea fi scutiți de purtarea maștii de protecție la orele de sport, doar daca sportul se face…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a avut consultari cu reprezentanții Ministerului Sanatații pe aceasta tema. Sorin Cimpeanu a amintit faptul ca in cea mai mare parte a școlilor din Europa purtarea…

- Franța a anunțat luni ca a inceput o operațiune de testare in masa, dupa ce a descoperit 160 de cazuri de infectare cu variantele așa-zise sud-africana si braziliana ale coronavirusului, considerate mai virulente. Aceste cazuri au fost depistate in șase centre pentru batrani din departamentul Dordogne,…

- O calugarița din Franța, cea mai in varsta persoana din Europa, a supraviețuit in fața Covid-19 și s-a vindecat cu doar cateva zile inainte de a implini 117 ani. Lucile Randon sau sora Andre a primit testul pozitiv la coronavirus pe 16 ianuarie, dar nu a avut simptome, scrie BBC. Ea a declarat presei…

- O calugarita franceza care este cea mai vârstnica persoana din Europa si care traieste într-un azil din Toulon a supravietuit Covid-19. Lucile Randon, care a luat numele Sora Andre în 1944, urmeaza sa împlineasca joi vârsta de 117 ani. Ea…

- Pentru prima data in istorie, energiile regenerabile au fost anul trecut principala sursa de productie de electricitate in Europa, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Citește și: Romania primește o noua tranșa de vaccinuri Pfizer BioNTech 2020 a fost anul in care restrictiile impuse in contextul…