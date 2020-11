Năpasta: omul faţă în faţă cu rolul său Prezentul este privit fix, drept in ochi prin intermediul acestei montari cu Napasta, de fiecare actor in parte si de cel ce-si asuma reunirea lor, Adi Carauleanu, de aceea atrag atentia cateva incercari lirice cu replici din piesa lui Caragiale. Actualitatea piesei este argumentata prin sentimentul temerii generalizate care a paralizat in zilele noastre o lume intreaga. In acelasi timp, trairile personajelor caragialesti (remuscare, dorinta de razbunare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Se implinesc 180 de ani de existența a uneia dintre cele mai importante instituții culturale din Moldova: Teatrul Național Iași. Acest teatru, al carui patron spiritual este, de mult timp, Vasile Alecsandri, ne-a invitat la premiera spectacolului ”Napasta” de Ion Luca Caragiale, duminica 1 noiembrie.…

- „Napasta" va putea fi urmarit duminica de la ora 19.30, reprezentatia urmand sa aiba loc la Uzina cu Teatru. In cadrul proiectului teatral, Adi Carauleanu i-a reunit pe Calin Chirila, Emil Coseru, Diana Chirila si Andrei Grigore Sava, care vor da viata personajelor imaginate de Caragiale, costumele…

