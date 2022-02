Stiri pe aceeasi tema

Ciclistul belgian Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a castigat duminica etapa de debut a Turului Emiratelor Arabe Unite, prima cursa a sezonului din calendarul World Tour, intrand in posesia tricoului rosu rezervat liderului, potrivit Agerpres.

Formatia Paris Saint-Germain, liderul din Ligue 1, a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Nantes, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Frantei, conform news.ro.

Ciclistul olandez Wout Poels (Bahrain) a preluat conducerea in clasamentul general al Turului Andaluziei, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa a 4-a, desfasurata sambata intre localitatile Cullar Vega si Baza, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 4 mondial si principalul favorit al turneului ATP de la Marsilia (sudul Frantei), a fost eliminat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 545.200 de euro, fiind invins in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de rusul Roman…

Junta la putere la Bamako a cerut vineri Frantei "sa-si retraga fara intarziere" soldatii din Mali, la o zi dupa anuntul Parisului si al partenerilor sai privind o retragere esalonata in urmatoarele luni, relateaza AFP si Reuters.

Comisia Europeana a acordat in total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operaționale ale Romaniei, Franței și Germaniei din cadrul Fondului social european (FSE).

Ciclistul columbian Nairo Quintana (Arkea Samsic), recent invingator in Tour de la Provence, porneste ca favorit principal in cursa pe etape Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 februarie), in care slovacul Peter Sagan, triplu campion mondial de sosea, va debuta in tricoul echipei Total Energies,…

Politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva – Nadlac au depistat un utilaj, ce a fost furat din Marea Britanie si care ar fi fost transportat pe autostrada, intr-un TIR, pe ruta Timisoara-Deva. Utilajul valoreaza 30.000 de euro, conform news.ro.