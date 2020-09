Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 soldați au murit în regiunea Nagornîi Karabah în luptele cu Azerbaidjan, a anunțat luni aceasta provincie secesionista susținuta de Armenia, ceea ce ridica bilanțul total la 39 de morți, scrie AFP.Începând de duminica dimineața, când au reînceput…

- Conflictul istoric din Nagorno Karabah, dintre Armenia și Azebaidjan, a escaladat puternic in acesta dimineața. Președintele turc Recep Erdogan a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este „tulburatoare”, iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Evolutia situatiei dintre Armenia si Azerbaidjan, pe linia de…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea disputata Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters, AFP si dpa.