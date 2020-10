Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit cu usile inchise, a cerut marti intr-o declaratie unanima "incetarea imediata a luptelor" in a treia zi a confruntarilor soldate cu victime in enclava Nagorno-Karabah disputata de Azerbaidjan si fortele separatiste sustinute de

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP. "Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

