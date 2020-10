Stiri pe aceeasi tema

- Armenia si Azerbaidjanul au anuntat un "armistitiu umanitar" cu incepere de sambata la miezul noptii, potrivit declaratiilor ministerelor de externe ale celor doua tari, noteaza AFP. "Republica Armenia si Republica Azerbaidjan au convenit un armistitiu umanitar cu incepere din 18 octombrie, ora locala…

- CHIȘINAU, 14 oct - Sputnik. Ministerul rus al Afacerilor Externe a spus ca Baku și Erevan trebuie sa organizeze intalniri pe linia ministerelor apararii pentru a elabora mecanismul de a ajunge la o impacare in Karabah. © SputnikLive: Serghei Lavrov raspunde la intrebarile Sputnik Lavrov a…

- Cei doi jurnalisti ai cotidianului francez Le Monde raniti joi in Nagorno-Karabah, unde au loc lupte intre azeri si armeni. sunt "in curs de evacuare" spre Franta, a anuntat vineri Ministerul francez al Afacerilor Externe, relateaza AFP."Au parasit Stepanakert (capitala enclavei Nagorno-Karabah),…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis doua avertismente de calatorie pentru Republica Armenia si Republica Azerbaidjan, potrivit mediafax.ro. MAE le recomanda romanilor sa evite orice calatorie in anumite zone/regiuni din aceste doua tari, in contextul situatiei de securitate si confruntarilor armate.…

- In pofida apelului comunitatii internationale la dezascaladare, fortele azere si cele armene continua sa se lupte in Nagorno-Karabah si sa reclame succese pe front. Un sistem de rachete S-300 al armatei armene a fost distrus pe linia de contact, a anuntat miercuri Ministerul azer al Apararii. Fortele…

- In contextul evoluției situației de securitate dintre Republica Armenia și Republica Azerbaidjan și pe fondul confruntarilor armate in derulare, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani sa analizeze oportunitatea efectuarii deplasarilor care nu sunt esențiale in regiune, sa manifeste…

- ''Sustinem ferm statul nostru, armata noastra si vom invinge. Traiasca glorioasa armata armeana!'', a scris pe Twitter Nikol Pashinyan. ''Condamnam ferm agresiunea conducerii politico-militare a Azerbaidjanului impotriva Republicii Artsah (Karabah, n.red.). Partea armeana va actiona cu incredere…