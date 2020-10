​Nagorno-Karabah: Acord de încetare a focului între Azerbaidjan şi Armenia cu începere de sâmbătă la prânz (Moscova) Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sâmbata la un acord de încetare a focului cu începere de la orele prânzului în regiunea separatista Nagorno-Karabah, prada luptelor, a anuntat diplomatia rusa dupa negocieri maraton la Moscova între sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, scrie AFP, citata de Agerpres. "Un acord de încetare a focului este anuntat cu începere de la orele 12.00, 10 octombrie 2020, în scopuri umanitare", a indicat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citind un comunicat la finalul negocierilor.



