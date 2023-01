Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Constantin, antrenorul echipei Petrolul Ploiesti, s-a declarat surprins de evolutia elevilor lui in infrangerea suferita sambata, la Mioveni, scor 0-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- La primul antrenament din 2023 al echipei din SuperLiga FC Petrolul Ploiești, desfașurat in aceasta luna, pe 3 ianuarie, pe arena Ilie Oana, a fost transmisa informația, de catre ofițerul de presa al clubului gazarilor, Ionuț Pana, ca doi dintre jucatorii folosiți pana la finele anului trecut, dintre…

- Marți, 3 ianuarie 2023, fotbaliștii de la FC Petrolul Ploiești, seniori și „under” vechi și noi, s-au pus, pentru prima oara in noul an, sub comanda staff-ului tehnic condus de Nicolae Constantin, la primul antrenament, unul ce-a avut loc pe arena Ilie Oana. A doua zi, pe 4 ianuarie, dupa pranz, lotul…

- Andrei Vlad (23 de ani) revine in poarta celor de la FCSB pentru duelul cu Chindia din aceasta seara. Motivul e legat de absența lui Ștefan Tarnovanu, care acuza o accidentare. FCSB incepe partida in fața dambovițenilor cu Andrei Vlad in poarta, revenit intre buturile viecampioanei dupa o pauza de noua…

- Chindia - FCSB, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 11 decembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Miercuri, 23 noiembrie 2022, pe vechea arena a prim-divizionarei Sepsi Sfantu Gheorghe, pe care joaca, odata cu inaugurarea noului stadion din reședința județului Covasna, echipa secunda a clubului local, combatanta in al treilea eșalon, FC Petrolul Ploiești a bifat primul dintre cele doua jocuri-test…

- Costel Lazar (60 de ani), președintele de la Petrolul Ploiești, descrie plangerea penala facuta de Gabi Tamaș (39) la adresa antrenorului Nicolae Constantin (48) drept „un spectacol ieftin”. CONTEXT: O inregistrare in care Gabi Tamaș injura birjarește suporterii echipei din Ploiești a aparut in presa…

- Recentele declaratii ale antrenorului Leo Grozavu au tulburat serios apele la clubul iesean. Organizarea de la Poli ramane la ani lumina fata de cluburile serioase. Fara un cent primit de la Primaria Ploiesti, platind chirie pentru utilizarea stadionului "Ilie Oana", cu un singur fotbalist cu salariu…