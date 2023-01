Stiri pe aceeasi tema

- A trait o viața bazata doar pe munca și sacrificiu. Nu cheltuia nici macar un leu pentru propria placere și a ajuns la epuizare totala. Ani Crețu a facut dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, și a vorbit despre cum a reușit sa scape de economisirea excesiva.

- Andreea Perju, in varsta de 37 de ani, s-a desparțit de tatal fetițelor sale, iar declarația a fost facuta in urma cu puțin timp, in cadrul emisiunii „La Maruța”, ediția de miercuri, 7 decembrie. Cei doi s-au casatorit in 2009. Andreea Perju a trecut printr-o perioada delicata. Creșterea celor doua…

- Pentru patru suflete de copii, suma de 15 mii de euro inseamna fericire adevarata. Mama lor, Marilena, are nevoie de acești bani pentru a se opera. Femeia duce o lupta grea cu cancerul, temuta boala care le-a adus lacrimi pe obraji micuților ei. Fetele ei mai mari au vandut tot ce aveau de valoare in…

- Andreea Podarescu da carțile pe fața. In plin scandal cu fostul spune adevarul despre actualul. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Star News de la Antena Stars, bruneta a spus ce se intampla in prezent in viața ei dar și ce a invațat din suferința pe care a trait-o.

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Diana Matei a oferit detalii emoționante despre viața de familie. Artista se iubește de mult timp cu soțul ei, Marian Cleante. Cum este rasfațata celebra cantareața de partenerul ei. Ce spune blondina despre cel mai greu an pe care l-a avut pana acum.

- Banel Nicolița (37 de ani) a vorbit despre situația grea in care s-a aflat dupa ce a divorțat. Fostul fotbalist a admis ca a imprumutat bani de la camatari și a precizat de ce a plecat in America. Nicolița a pierdut mulți bani din cauza divorțului, dar și a implicarii sale ca patron in fotbal la echipa…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.