Nadia Comaneci are o vila de vacanța pe malul Pacificului, la Venice Beach, Los Angeles. Este una dintre cele mai cunoscute stațiuni maritime din lume, loc ce mustește de celebritați care sunt de intalnit la fiecare pas. Candva vedeta a intregii planete, cea mai cunoscuta gimnasta a tuturor timpurilor (care recent a implinit 60 de ani), mai are o casa in Norman, Oklahoma City, unde a locuit in ultimii 25 de ani. Conform site-urilor imobiliare, prețul mediu pentru o vila in paradisul de pe malul Oceanului Pacific, aproape de Santa Monica și exclusivistul Malibu este de circa 2 milioane de dolari…