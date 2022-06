Stiri pe aceeasi tema

- Dublu campion mondial la doar 17 ani, David Popovici va reveni in Romania duminica, pe 26 iunie. In aceasta dimineața, la GSP LIVE, Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație, a explicat ce va face David Popovici in urmatoarele zile și cand va reveni in țara, dupa Campionatul Mondial de…

- Seful statului si premierul Romaniei au reactionat repede dupa victoria lui David Popovici si in proba de 100 de metri liber de la Campionatul Mondial de Natatie din Budapesta, fiind transmise mesaje de felicitare pentru sportivul care a reusit o performanta unica pentru tara noastra.

- David Popovici (17 ani) evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Inotatorul roman s-a calificat in finala de pe primul loc, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Popovici este printre favoritii la caștigarea medaliei…

- David Popovici se vede la TVR1! Postul național transmite semifinalele și finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta. David Popovici continua sa uimeasca intreg globul! La doar 17 ani este campion mondial la 200 metri liber, cucerind aurul la Campionatele Mondiale de Natație,…

- David Popovici a reușit sa caștige aurul la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, in proba de 200 de metri liber, reușind sa stabileasca un nou record in istoria sportului romanesc.Tanarul inotator a reușit sa duca țara noastra pe culmile succesului, astfel ca toata presa internaționala a…

- Potrivit PRO Agora, David Popovici este primul roman care a devenit campion mondial la natatie . Acesta a castigat azi proba de 200 de metri liberi de la Campionatele Mondiale de Natatie de Budapesta. Timpul cu care a castigat proba este de 1:43.21. In urma lui s-au clasat sportivii Sunwoo Hwang (Coreea…

- David Popovici, dupa ce a doborat recordul mondial de juniori la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, s-a calificat in fnala probei de 200 m liber. Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori. Finala este anunțata pentru data de 20 iunie, ora 19.02, ora Romaniei. Romania il are si…