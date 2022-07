Stiri pe aceeasi tema

- Seara de sambata programeaza doua meciuri tari pe tabloul masculin de la Wimbledon. Rafael Nadal (4 ATP) il intalnește pe italianul Lorenzo Sonego (54 ATP), in timp ce Nick Kyrgios (40 ATP) și Stefanos Tsitsipas (5 ATP) sunt pregatiți pentru primul blockbuster al turneului. Rafael Nadal - Lorenzo Sonego,…

- Simona Halep incearca sambata sa ajunga in turul al patrulea de la Wimbledon 2022: fosta lidera WTA va juca impotriva polonezei Magdalena Frech. Mai mulți favoriți vor intra in arena in a șasea zi de concurs de la All England Club: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas (duel spectaculos cu Nick Kyrgios),…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas se teme de Rafael Nadal inaintea debutului turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon (27 iunie-10 iulie), chiar daca acesta nu a mai jucat de la titlul sau de la Roland Garros pentru a-si menaja piciorul stang, intrucat il considera pe acesta "mult mai periculos"…

- Rafael Nadal, de 22 de ori campion la turneele majore, se va deplasa luni la Londra, inaintea celui de-al treilea Grand Slam al sezonului, de la Wimbledon. Nadal s-a antrenat intens pe iarba in ultimele zile, iar piciorul sau a reacționat bine la tratamen

- Sorana Cirstea, ieșire nervoasa la adresa deciziei de la Wimbledon. Iubita lui Ion Ion Țiriac a fost eliminata in turul 2 al turneului de la Roland Garros. Ea a pierdut in fața americancei Sloane Stephens dupa ce conducea cu 6-3, 2-0. Stepghez și-a adjudecat dupa aceea 12 ghemuri la rand. Sorana Cirstea…

- Poloneza si continua imperturbabil traseul la Roma,urmatoarea semifinala fiind Sabalenka. Se anunta o finala trasnet intre Swiatek si Jabeur. Rafa Nadal traieste o drama * Jucatoarea de tenis din Belarus, Arina Sabalenka (8 WTA) este prima semifinalista a turneului WTA 1.000 de la Romadupa ce a trecut…

- Ucraineanul Sergiy Stakhovsky, fost numar 31 mondial, caștigator a patru turnee in cariera, a avut o replica pentru spaniolul Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP). Ediția din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulie. ...

- Nick Kyrgios (26 ani, 94 ATP) a fost protagonistul unui nou moment tensionat, de aceasta data la turneul ATP 250 de la Houston. Dupa scandalul de la Miami, australianul nu și-a putut stapanii nervii nici la turneul din Texas. In semifinala cu Opelka (24 ani, 18 ATP), pierduta in doua seturi de Kyrgios,…