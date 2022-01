Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal este primul jucator din istorie care caștiga 21 de grand slam-uri, dupa ce a caștigat duminica titlul de campion al Australian Open, depașindu-i astfel pe Roger Federer și Novak Djokovic, care au cate 20 de titluri de Grand Slam. Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, l-a intrecut…

- Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 4 ATP si cap de serie numarul 4, scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open, conform news.ro. Meciul a durat doua ore si 30 de minute.Medvedev este a doua oara consecutiv…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open. Ibericul l-a invins clar in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal (35 ani), campion la Melbourne in 2009 si…

- Novak Djokovic și Ashleigh Barty, care conduc în ierarhiile ATP, respectiv WTA, au fost desemnați de Federatia Internationala de Tenis (ITF) jucatorii anului 2021. Sârbul a primit aceasta distincție pentru a șaptea oara (un record), în timp ce australianca se afla pentru a doua oara…

- Novak Djokovic a reușit un sezon fantastic, liderul ATP cucerind trei dintre cele patru Grand Slamuri ale anului. Sârbul și-a aratat forța mentala, dar și pe cea fizica. Cu toate acestea, Justine Henin (fosta mare jucatoare) este de parere ca Djokerul nu va mai putea domina și în 2022 precum…