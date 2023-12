Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul lui RB Leipzig, Timo Werner, va fi apt de joc pentru partida cu Young Boys Berna, de miercuri seara, din Liga Campionilor, a anuntat marti clubul din Bundesliga."Internationalul german Werner a participat marti la antrenamentul echipei dupa ce a lipsit timp de doua saptamani cu o problema…

- Dupa ce a iesit de pe teren in minutul 70 al meciului cu formatia Cadiz, Luka Modrici este incert pentru confruntarea dintre Real Madrid si Napoli, miercuri (22:00), din penultima faza a grupelor Ligii Campionilor.Desi Real Madrid nu a facut precizari despre starea jucatorului, care parea ca sufera…

- Echipa Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a revenit, cel putin provizoriu, in pozitia de lider in Bundesliga, dupa ce vineri seara s-a impus cu scorul de 1-0 in deplasare cu FC Koln, in prologul etapei a 12-a a campionatului intern. Singurul gol al partidei a fost reusit de atacantul…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Farul, a vorbit despre fiul sau, Ianis (24 de ani), care a marcat al doilea gol al „tricolorilor” in meciul cu Israel, 2-1. Mijlocașul ofensiv imprumutat de Rangers la Farul a punctat la 1-1, reușind sa netezeasca drumul elevilor lui Edi Iordanescu spre EURO 2024. La…

- Frank Baumann nu isi va reinnoi contractul cu Werder Bremen ca director sportiv dincolo de sezonul actual si va pleca dupa 25 de ani petrecuti la aceasta grupare, a indicat clubul din Bundesliga, scrie DPA.Bremen a facut anuntul miercuri, presedintele consiliului de supraveghere Hubertus Hess-Grunewald…

- Atacantul danez Yussuf Poulsen, in varsta de 29 de ani, dintre care zece petrecuti la RB Leipzig, si-a prelungit cu doi ani, pana in 2026, contractul cu echipa germana, a anuntat marti clubul din Bundesliga, citat de AFP.Poulsen a ajuns la 19 ani la Leipzig, aflata atunci in divizia a treia. El a…

- Clubul german de fotbal RB Leipzig, impresionat de evolutia noului sau jucator Xavi Simons, imprumutat de la Paris Saint-Germain, planuieste sa-l pastreze si dupa incheierea actualului sezon, a anuntat unul dintre directori, Max Eberl, conform DPA.Mijlocasul olandez de 20 ani a avut un impact instant…