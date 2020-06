N-o mai tot asasinați pe Ana Birchall! Frumoasa femeie! Privire razbatatoare, par negru asortat cu rochii albastre, de preferat. Sau invers, doar efectul conteaza. Trup de viespe. Așa am vazut-o eu la televizorul din birou, cand ma aplecasem dupa caine sa-i pun lesa la gat. Nu știu bine ce am vazut, caci și cainele zic eu ca e suplu. Pacat de ea, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

