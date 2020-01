Stiri pe aceeasi tema

- Romanians have registered in January through November 2019 as many as 26 new Lamborghini and 18 Ferrari among the expensive automobile brands preferred being also Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley and Aston Martin, says a release by the Driving License and Vehicles Registration Directorate (DRPCIV).According…

- Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley sau Aston Martin, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),…

- Grupul auto german Volkswagen AG a anuntat vineri accelerarea planurilor privind productia si vanzarea vehiculelor electrice. Actuala tinta a brandului Volkswagen este sa produca un milion de masini electrice pana la finalul lui 2023, cu doi ani mai devreme decat era obiectivul initial. Pana…

- Dintre cele cinci marci exclusiviste, doar Aston Martin a inregistrat o scadere de 40-, in timp ce Lamborghini, Ferrari, Bentley si Rolls-Royce au punctat cresteri puternice. Lamborghini a devenit si liderul segmentului de peste 200.000 de euro, cu 26 de masini livrate in primele 11 luni ale anului,…

- ​Aston Martin a prezentat la Beverly Hills și la Beijing primul sau SUV, modelul DBX care va ajunge la primii clienți in al doilea trimestru din 2019. DBX are motor de 542 CP și o viteza maxima de 295 km/h. Tot mai multe marci de prestigiu lanseaza SUV-uri ultra-scumpe care se adreseaza cumparatorilor…