Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unei ambulanțe private și cei trei pacienți pe care ii transporta la dializa au fost raniți dupa ce autovehiculul s-a rasturnat. Toți patru au fost transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru ingrijiri medicale. Un autoturism care indeplinea atributii…

- Un autoturism care indeplinea atributii de ambulanta privata, la bordul caruia se aflau trei pacienti, s-a rasturnat vineri, pe drumul national DN 66, in zona orasului Calan, soferul si cele trei persoane bolnave fiind transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru…

- Ciclonul care a maturat Europa iși face simțita prezența și in Romania. Este alerta de furtuni, vijelii și grindina la aceasta ora in noua județe din vestul țarii. Codul galben de vreme rea va fi extins peste doua ore pentru jumatate de țara și ramane in vigoare pana joi la ora 10. ANM a emis pentru…

- Lidia Buble a facut noi dezvaluiri despre parinții ei. Artista provine dintr-o familie numeroasa și foarte credincioasa, tatal ei fiind preot la o biserica penticostala, iar mama ei e casnica. In varsta de 30 de ani, Lidia Buble e una dintre cele mai iubite și apreciate cantarețe din Romania. Deși ea…

- Dragoș Ștefan Roibu, director de cabinet la Ministerul Energiei, a fost trimis sa reprezinte oficial Romania la congresul Consiliului Mondial al Energiei, care are loc in aceste zile la Rotterdam, in Regatul Țarilor de Jos. Ministrul Sebastian Burduja se afla in aceasta saptamana in Coreea de Sud, in…

- Autoritațile anunța ca este in vigoare un cod portocaliu de vant in Hunedoara și Bihor. Vremea rea a produs distrugeri semnificative și acoperișul unui bloc a fost chiar smuls de vant."Pe fondul Codului Portocaliu - fenomene meteo imediate, valabil pentru județul Hunedoara, in intervalul 6.35 - 9.00,…

- Joi, 28 martie, in sala de spectacole a Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, va avea loc un concert extraordinar susținut de violonistul Razvan Stoica, acompaniat de pianista Andreea Stoica. Concertul face parte din activitațile cuprinse in proiectul educațional național „Un Stradivarius…

- Joi, 28 martie, in sala de spectacole a Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, va avea loc un concert extraordinar susținut de violonistul Razvan Stoica, acompaniat de pianista Andreea Stoica. Concertul face parte din activitațile cuprinse in proiectul educațional național „Un Stradivarius…