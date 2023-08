Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-0, in runda cu numarul 5 a Superligii. Prezent in Giulești, Mircea Lucescu i-a luat apararea lui Cristiano Bergodi. Rapid are un start de sezon la fel de slab ca in anul retrogradarii, iar suporterii au rabufnit la adresa conducerii și a echipei. Cristiano…

- Horatiu Moldovan nu s-a ferit de cuvinte dupa meciul FC Voluntari – Rapid, scor 1-2, din etapa a 4-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi si-a asumat vina pentru esecul suferit in fata ilfovenilor. Rapid a suferit prima infrangere a sezonului in deplasarea cu FC Voluntari. Horatiu Moldovan a gafat…

- Petrolul a terminat la egalitate 1-1 cu Universitatea Cluj, intr-un meci jucat pe 34 de grade. Scorul a fost deschis de oaspeți, dupa o pasa perfecta a lui Dan Nistor, finalizata simplu de Chiaciu. „Lupii” au egalat pana in pauza prin Musi. La finalul partidei, mijlocașul Dan Nistor a vorbit despre…

E cel mai greu transfer pe care l-am facut, a ținut o luna și jumatate totul". Detalii incredibile despre trecerea lui Cirjan la Rapid. Ce ținta de milioane are acum clubul

- Berbec Astrele iti recomanda sa te ocupi, pe indelete, de relatiile parteneriale. Vrei nu vrei, partenerul de viata sau chiar si cei de afaceri iti solicita aportul. Sunt situatii interesante, dinamice, dar care au farmecul lor. Implica te cu drag, pentru ca cei din jur au nevoie de tine. Rapid vei…

Misha, adevaratul motiv pentru care nu și-a refacut viața dupa divorțul de Connect-R

- Georgiana Lobonț se bucura de o cariera de succes, insa interpreta susține ca face mari sacrificii in viața pentru a-și permite stilul sau de viața. Recent, pe rețelele personale de socializare, artista a transmis un mesaj pentru fanii ei. Pe pagina ei personala de Instagram, Georgiana Lobonț s-a filmat…