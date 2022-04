Stiri pe aceeasi tema

- Un nou concurent a reușit sa ii uimeasca pe jurați și sa ii lase fara cuvinte. Andra a marturisit ca unele mișcari din numarul sportivei aflate pe scena nu au mai fost niciodata prezente in alte momente la ,,Romanii au talent”. Vedetele au fost foarte incantate de povestea ei, devotamentul mamei sale,…

- REȘIȚA – Micii inotatori de la Clubul Sportiv Școlar Reșița au participat in perioada 19-20 martie la Campionatul Regional pentru copii cu varste cuprinse intre 10-11 ani! „Concursul a avut loc la Baia Mare, iar la aceasta competiție au fost prezenți aproximativ 130 de sportivi. CSȘ Reșița a fost reprezentat…

- „Casa iubirii”, reality show-ul prezentat de Andreea Mantea la Kanal D, se pregateste sa isi deshida portile. Echipa a construit de la 0 o locuința pentru concurenții care au fost aleși pentru aceasta emisiune matrimoniala. Realizarea acestui format complex, atat din punct de vedere al continutului,…

- Concertul „We are the one” a adunat 35.000 de romani pe stadionul Arena Naționala, iar suma de 3,7 milioane de lei adunata va fi donata catre Crucea Roșie care va ajuta refugiații din Ucraina. DJ-ul olandez Armin Vun Buren și-a inceput show-ul cu un mesaj puternic pentru poporul greu incercat al Ucrainei.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis duminica, 13 martie, pe Facebook ca au fost stranse fonduri de peste 750.000 euro cu ajutorul concertului caritabil We Are One de sambata seara, care vor merge spre refugiații care au plecat din Ucraina de teama razboiului. Suma finala va fi anunțata…

- Armin Van Buuren, Tom Odell si Jamala, Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu se numara printre artistii care au acceptat sa cante, sambata, pe Arena Nationala, la concertul caritabil „We Are One”, initiativa de a ajuta poporul ucrainean. Pro TV invita toate canalele TV si online…

