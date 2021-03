Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii continua sa iasa în strada joi în Myanmar, la o zi dupa cea mai sângeroasa reprimare de la izbucnirea protestelor, cel puțin 38 de protestatari fiind uciși de forțele de ordine, relateaza AFP și Associated Press. În Rangoon, capitala economica, s-au format…

- ​Demonstranții au ieșit în strada în numar mare, luni, în mai multe orașe din Myanmar într-unul dintre cele mai masive proteste naționale de la lovitura de stat militara care a avut loc în urma cu trei saptamâni, sfidând amenințarile armatei, relateaza The Guardian.…

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…

- Politia a tras focuri de arma in aer si a folosit tunuri de apa si gloante de cauciuc marti in contextul in care protestatarii din mai multe orase din Myanmar au sfidat interdictiile privind adunarile pentru a manifesta din nou impotriva unei lovituri de stat care a oprit incercarea de tranzitie…

- Aung San Suu Kyi, fosta lidera din Myanmar, a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export, iar politia a cerut mentinerea ei in detentie pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si Reuters. Politia din Myanmar a anuntat care sunt acuzatiile impotriva liderei de facto…

- China a blocat, marti, o declaratie comuna a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de a condamna lovitura de stat militara din Myanmar, noteaza news.ro. Armata din Myanmar a preluat controlul asupra tarii dupa ce liderul de facto Aung San Suu Kyi si alti politicieni…

- Statele Unite au cerut eliberarea de catre armata din Myanmar a mai multor lideri politici arestati, inclusiv a sefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, si au amenintat ca vor reactiona in cazul unui raspuns negativ. Armata din Myanmar a declarat luni stare de urgenta pe o perioada de un an.

