- Junta la putere in Myanmar a lansat joi noi acuzatii de coruptie impotriva lui Aung San Suu Kyi, conform carora fosta sefa a guvernului civil ar fi primita mita 600.000 de dolari si 11 kg de aur, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Intr-una din rarele conferinte de presa ale juntei, un purtator…

- Zeci de mii de manifestanți contra loviturii militare ce a avut loc pe 1 februarie în Myanmar au ieșit duminica în orașe din toata țara, fara a fi intimidați de cel mai sângeros episod al protestelor – uciderea, sâmbata, a doua persoane dupa ce forțele de securitate au…

- Mii de persoane din Myanmar au iesit din nou in strada, duminica, in ciuda cenzurii internetului si a arestarilor, pentru a protesta fata de lovitura de stat militara care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi la inceputul saptamanii, scrie AFP potrivit Agerpres. Politistii au fost…

- Mii de persoane au protestat, sambata, la Yangon, capitala economica a Myanmar, cea mai mare adunare de la lovitura de stat contra lui Aung San Suu Kyi, in timp ce generalii pucisti cenzureaza internetul in toata tara, scrie AFP.

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Liderii militari din Myanmar au blocat accesul la Facebook la cateva zile dupa lovitura de stat prin care au dat jos guvernul ales democratic, informeaza Hotnews, care citeaza BBC. Noua putere susține ca a blocat rețeaua de socializare pentru a asigura ”stabilitate”. Aceasta, in condițiile in care Facebook…

- In ciuda tensiunilor existente ca urmare a starii de urgenta decretate pe o perioada de un an si numirii unui general in funcția de presedinte interimar al acestui stat asiatic, liderului ales Aung San Suu Kyi solicita eliberarea imediata si recunoasterea rezultatelor alegerilor de anul trecut.De cealalta…