- Gigi Becali a explodat, dupa ce autoritațile au luat noi masuri cu privire la COVID-19! Latifundiarul din Pipera nu are de gand sa poarte masca și are incredere ca il protejeaza Dumnezeu!

- Județele Arges si Brasov sunt primele care ar putea intra in carantina. Nu complet, ci doar parțial. Ludovic Orban a confirmat ca exista trei localitați in fiecare dintre cele doua județe care se afla sub strica supraveghere a autoritaților, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19.

- Marcel Pavel a aflat miercuri seara, 17 iunie, ca este infectat cu noul coronavirus, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Din pacate, artistul a fost luat cu izoleta și dus de urgența la spital.Cu doar doua zile inainte de a afla ca are COVID-19, interpretul a participat la filmarile de la Te cunosc…

- Țara care a fost la un pas de a rupe zona euro in 2010 se prabușește sub pandemie. Cum vrea sa se salveze din criza COVID-19 Economia Greciei s-ar putea contracta cu 10% - 13% anul acesta, in urma masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a declarat ministrul…

- El a declarat ca a fost depistat in martie cu Covid-19, o forma usoara. El a evocat "un cosmar", scrie cotidianul Corriere della Sera. "Experienta mea cu coronavirusul? O tragedie, am fost toti din familie contaminati, cu febra, chiar daca nu a fost mare, cu tuse si stranut", a declarat el presei la…

- Statul Muntenegru nu mai avea, duminica, pe teritoriul sau nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2, devenind astfel prima tara din Europa libera de coronavirus , la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID -19, arata datele Institutului de sanatate nationala…

- Un jurnalist din Myanmar a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru ca a publicat o știre falsa despre coronavirus. El fusese arestat chiar in ziua in care a publicat un articol despre un presupus deces cauzat de COVID-19 in estul țarii.

- Oficial au fost anunțate 25 de imbolnaviri de Covid-19 si 7 decese in aceasta țara, insa organizatiile independente vorbesc despre inmormantari pe ascuns si transporturi de pacienti in miez de noapte. Autoritatile statului Nicaragua sunt acuzate ca ascund bilantul real al epidemiei de coronavirus, informeaza…