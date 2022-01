Muzicianul Sebastian Androne ales compozitorul anului 2022 în întreaga lume Muzicianul Sebastian Androne, compozitorul anului la 2022 la prestigioasa gala International Classical Music Awards. Este primul roman care reușește performanța de a fi premiat la de juriul ICMA, din care fac parte mari muzicieni din intreaga lume, totodata cel mai premiat compozitor de muzica clasica de la noi. Ieri au fost anunțate premiile ICMA, una dintre cele mai cunoscute și apreciate premii ale industriei discografice internaționale. Gala urmeaza sa aiba loc la Philharmonie din Luxembourg, pe 21 aprilie, eveniment ce cuprinde și un concert in care vor evolua parte dintre caștigatori, alaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

