Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 august se aniverseaza Ziua Limbii Romane, o manifestare de suflet care se deruleaza in Romania si Republica Moldova. Duminica, 22 august 2021, in perspectiva evenimentului prezentat anterior, la Cercul Militar Iasi a avut loc o manifestare culturala dedicata acestei mari sarbatori care uneste…

- In perioada 12 – 14 august, timp de trei zile, de joi pana sambata, se va desfașura atelierul de creație pentru copii „IconArT – arta tradiționala iconografica”, in cadrul caruia 25 de copii vor fi inițiați in arta picturii de icoane pe lemn. Atelierul este organizat de catre municipalitate, prin Centrul…

- Ziua Limbii Romane, proclamata, prin Legea 53/2013, la 31 august, este marcata de autoritati si institutiile publice prin organizarea unor programe si evenimente cultural-educative cu caracter evocator sau stiintific, consacrate limbii romane. La Campina, ”Ziua Limbii Romane" va fi sarbatorita printr-un…

- Filarmonica Pitești pregatește primul concert al noii stagiuni. Joi, 16 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifuncțional, va avea loc primul concert al celei de-a XV-a stagiuni a Filarmonicii Pitești, concert simfonic integrat ediției de anul acesta a Festivalului Internațional…

- Jurnalistul Ovidiu Ohanesian, invitatul Centrului Cultural Pitești la dezbaterea „Cultura Cunoașterii”. Sala Ars Nova a Centrului Cultural a gazduit, miercuri dupa amiaza, dezbaterea cu tema „Cultura Cunoașterii”, in cadrul proiectului cultural-educativ „Ferestre Culturale”, coordonat de jurnalistul…

- Filarmonica Pitești, pentru a treia oara invitata la Festivalul Internațional „George Enescu”. Dupa opt ani de absența, Filarmonica Pitești revine la Festivalul Internațional „George Enescu”. Daca prima și a doua oara orchestra simfonica a cantat la București, in Piața Festivalului, de data aceasta,…

- Concertul susținut de Paula Seling la Filarmonica Pitești – live și pe ecranul din Piața Primariei. Vești bune pentru cei care nu au reușit sa cumpere bilete la concertul susținut de Paula Seling alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii Pitești. Evenimentul de inchidere a stagiunii a XIV-a va…

- Paula Seling, solista in premiera, la Filarmonica Pitești, in concertul de inchidere a stagiunii a XIV – a Filarmonica Pitești organizeaza joi, 24 iunie, de la ora 19:00, in Sala „Simfonia” a Centrului Multifuncțional, concertul pop simfonic extraordinar de inchidere a stagiunii a XIV – a. Alaturi de…