- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege prin care nu va mai fi impozitata contributia la Pilonul II de pensii, din 1 ianuarie 2024. Legea va merge la promulgare. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci…

- Contractul a fost semnat de viceprimarul Ruben Latcau. Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al Primariei Timisoara, mai multe puncte emblematice ale Revolutie vor trece prin diverse interventii urbanistice: Piata Maria, Podul Traian, Piata Victoriei, Piata Libertatii, Piata Sf. Gheorghe, Prefectura,…

- UDMR anunta ca a depus, miercuri, la Parlament, o initiativa legislativa privind reorganizarea procedurii de obtinere a permisului de conducere. Proiectul de lege defineste, in principal, profesia de examinator autorizat, aceasta putand fi exercitata, pe langa ofiteri si agenti de politie, de catre…

- Proiectul-concurs "Mesajul meu antidrog", care ofera adolescentilor incadrati intr-o forma de invatamant o alternativa la consumul de droguri, a fost implementat și in acest an in judetul Mures de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Mures, in colaborare cu Casa de Cultura a Studenților…

- Peste 30 de voluntari au inceput de sambata sa curețe Pasajul Basarab din București, intr-o acțiune organizata de grupul de inițiativa ”Oraș curat”. Acțiunea voluntarilor se incheie azi la ora 15:00. Aceștia au spalat geamurile, au șters vopseaua și au maturat. „Ai treaba in weekend? Daca nu, hai cu…

- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a avut astazi o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene, in cadrul careia a fost subliniata importanta cooperarii romano-franceze in dezvoltarea judetului Prahova si a municipiului Ploiesti. In cadrul intalnirilor cu primarul…