Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar…

- Un barbat si prietena lui, reveniti din Anglia, au fost dusi direct in satul de carantina de la Padurea Verde (Timisoara). Barbatul a filmat conditiile de cazare si a pus imaginile pe net. “Vin sanatos si plec bolnav. Prietenei mele i-au iesit (n.r. - pete) pe picior, pe mana”, s-a plans el.Tinerii…

- Baschetul 3x3 din Romania nu a dus lipsa de acțiune la final de saptamana. Raul Jurchescu, un tanar de 16 ani din Timișoara a devenit caștigatorul primului turneu de baschet 3x3 online organizat de catre Sport Arena Streetball. Fara maioul oficial al competiției, fara dispute legate de arbitraj, dar…

- Sean Norvis a lansat alaturi de Justine Berg „Our Life”, un single dance cu un „touch” trance, dar și cu percuții sud americane, realizate de Fabricio Martin Alva Delgado, un tanar artist foarte talent din Chiclayo, Peru, stabilit acum in Timișoara. Piesa transmite un mesaj pozitiv și se va regasi pe…

- Vita de Vie lanseaza astazi, 18 martie, la ora 18, in cadrul unui eveniment desfașurat cu ușile inchise și transmis live pe pagina de Facebook, single-ul „’84 – ’85 Muzica nu moare niciodata”. „Stați acasa și venim noi la voi, live, pe Facebook. Lustruiți-va caștile sau ștergeți de praf boxele, dam…

- Timiș: Containere pentru carantina Opt containere cu 24 de de locuri destinate carantinei profilactice în cazul pandemiei de coronavirus au fost instalate la periferia Timisoarei, 13 martie 2020. Foto: Alina Bujanca Opt containere cu 24 de de locuri destinate carantinei au fost instalate astazi…

- Grupul ceh CEZ a anuntat joi ca, in contextul epidemiologic actual, restrictioneaza incepand de joi si pana pe 31 martie contactul direct cu consumatorii si clientii, iar toate serviciile tehnice si comerciale vor fi oferite in mediul online si telefonic potrivit news.ro.Astfel, incepand de…

- Barbatul de 40 de ani internat la Timișoara s-a vindecat de coronavirus. Este vorba despre un barbat din Hunedoara internat impreuna cu fiica lui la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. The post Un alt pacient s-a vindecat de coroanvirus, la Timișoara appeared first on deBanat.ro…