- Expozitia "Remember Marin Preda - 41 / Adevar si manipulare privind moartea scriitorului. Istoria manuscriselor pierdute", care cuprinde manuscrise inedite din arhiva proprie, fotografii, carti, reviste si imagini video, se va deschide marti, de la ora 14,00, la sediul din Strada Nicolae Cretulescu…

- Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala a vernisat expoziția „Tradiție și memorie istorico-culturala salvgardata in manuscrisele de la Manastirea Noul Neamț”. Evenimentul este organizat in contextul apropiatei Zile Internaționale a Muzeelor (18 mai) și a Nopții Europene a Muzeelor. Solicitat…

- Kunsthalle Bega va prezenta incepand din data de 14 mai, in intervalul orar 18,00 – 21,00, expoziția PULS 20, care prezinta publicului 148 de lucrari intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București, inființat in urma cu doua decenii. Expoziția, curatoriata…

- Expoziția temporara „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume intr-un cufar”, deschisa la Muzeul Național al Banatului, se va inchide la sfarșitul acestei luni. Pan la sfarșitul lunii, muzeul ofera celor intersați sa cunoasca mai indeaproape istoria acestui…

- O expozitie internationala de pictura, icoane, fotografie, tapiserie si bijuterii va fi deschisa pe 22 aprilie in Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman, relateaza News.ro. Expozitia „Interferente Balcanice” reuneste 42 de artisti din Romania, Bulgaria si Grecia, tari care apartin…

- Expozitia "Navigatia cu aburi de la Viena la Constantinopol. Istoria navigatiei pe Dunare", care prezinta transporturile si relatiile de comert din secolul al XIX-lea dezvoltate pe langa noile linii dunarene, s-a deschis marti seara la Institutul Cultural Maghiar. Directorul Muzeului Tehnic…

- "Expozitia Paul Goma - Cartile adevarului in lumea libera" va fi deschisa, de marti, la Muzeul National al Literaturii Romane, sediul din Strada Nicolae Cretulescu 8, la un an de la moartea scriitorului, informeaza News.ro. Potrivit MNLR, expozitia de carte cuprinde volumele lui Paul Goma…

- Expoziția dedicata compozitorului polonez este realizata de Institutul Polonez la București și poate fi vazuta pe gardul Muzeului Național de Istorie a Moldovei in perioada 24 februarie – 30 martie 2021. Fryderyk Chopin, nascut pe 1 martie 1810 este considerat unul dintre cei mai mari pianiști și compozitori…