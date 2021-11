Stiri pe aceeasi tema

- Calendar Creștin Ortodox, noiembrie 2021: Toate sarbatorile religioase din luna lui BRUMAR trecute in Calendarul Bisericesc Calendar Ortodox, noiembrie 2021: Luna Noiembrie este cunoscuta și ca ”Brumar”. Aceasta luna are 30 de zile- ziua are 10 ore, iar noaptea are 14 ore. Sarbatorile religioase și…

- 5 – 7 noiembrie 2021, intre orele 10.00 – 18.00 Muzeul Național al Țaranului Roman Sambata, inainte de Hranghel, se fac moși. De Hranghel fiecare om trebuie sa aprinda o lumanare care ii va fi „lumina de veci“ in lumea de dincolo. Finii merg cu colacei la nași. Se amesteca berbecii cu oile. In acest…

- Targul cu mesteri si anticari Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil va fi deschis la Muzeul National al Taranului Roman de vineri pana duminica, potrivit news.ro. Cincizeci de mesteri, anticari si artisti din toata tara vor aduce tot ce au realizat peste an. Vor fi de targuit obiecte din ceramica,…

- Cea de-a noua editie a Zilelor Muzeului Taranului, reunind expozitii, targ de icoane, ateliere de creativitate, lansari de carte, concerte si proiectii de filme, se va desfasura in perioada 9 - 19 septembrie. Potrivit unui comunicat al muzeului transmis, joi, AGERPRES, in prima zi a evenimentului,…

- Parintele Mitropolit Andrei a oficiat joi, 19 august 2021, Sfanta Liturghie și Parastasul pentru Domnitorul Mihai Viteazul, primul intregitor al romanilor, de la a carui asasinare s-au implinit 420 de ani. Slujbele s-au desfașurat la Manastirea „Mihai Voda” de la Turda, județul Cluj, construita pe locul…

- Miercuri, 18 august 2021, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar, au efectuat cateva vizite pastorale in Protopopiatul Ortodox Sighet. Cu acest prilej cei doi ierarhi au vizitat urmatoarele parohii: „Sfinții…

- La Muzeul Satului Bucovinean s-a deschis vineri, 6 august, manifestarea de tradiție „Lume, Lume… Hai la Targ!", organizata de Muzeul Național al Bucovinei. Evenimentul se va desfașura pe parcursul a trei zile, 6-8 august 2021, intre orele 9:00-19:00.Pe ulițele satului bucovinean ...

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza și in acest an, in perioada 6-8 august 2021, intre orele 9:00-19:00, la Muzeul Satului Bucovinean, manifestarea de tradiție „Lume, Lume… Hai la Targ!”.Pe ulițele satului bucovinean va așteapta meșteri și creatori populari intr-o expoziție cu vanzare ce ...