Muzeul Satului, mesaj către români după „urmele” lăsate de vizitatori pe monumentele de patrimoniu - Detalii revoltătoare „Dupa cateva luni pline de evenimente și peste 100.000 de vizitatori, am ajuns la concluzia ca mulți nu știu ce inseamna un muzeu sau unde au ajuns, fie ca e vorba de parinți, profesori sau copii.Daca ai ajuns de buna voie sau adus de alții intr-un muzeu in aer liber, nu inseamna ca te urci pe monumentele de patrimoniu sau ca iți faci nevoile pe unde apuci, fiind chiar in fața toaletei.Nu iți agați hamacul in muzeu și nici nu faci picnic.Nu te urci in copaci și nu faci focul.Nu fumezi și nu bei.In rest, ne dorim ca acest muzeu sa mai reziste 87 de ani și sa ințelegem ce reprezinta el pentru identitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

