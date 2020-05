Muzeul National de Arta si Muzeul Colectiilor se redeschid miercuri: Ce reguli trebuie respectate

Muzeul National de Arta al Romaniei si Muzeul Colectiilor de Arta se redeschid pentru public incepand de miercuri, cu respectarea masurilor de siguranta impuse de starea de alerta instituita ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, accesul fiind permis in grupuri de maximum trei persoane, la un interval de cinci minute.



Potrivit unui anunt postat, luni, pe site-ul MNAR, programul temporar de vizitare va fi de miercuri pana duminica, in intervalul orar 11,00 - 17,00, publicul avand acces in Galeria de Arta Europeana si Galeria Nationala de la sediul central, precum si la Muzeul Colectiilor…