- In plina pandemie de COVID-19, Guvernul vrea sa cheltuie aproximativ 500 mii de lei pentru confectionarea noilor legitimații ale veteranilor de politie. Masura va fi implementata incepand de anul viitor.

- In plina pandemie, administratorul unei sali de forta din Chisinau a decis sa-si deschida usile pentru clientii fideli, asta desi acest gen de activitate a fost interzis printr-o decizie a Comisiei pentru Situatii Exceptionale.

- In plina pandemie de COVID-19, viitoarele mamici sunt obligate sa mearga la Casele Teritoriale de Asigurari Sociale sa depuna actele pentru stabilirea indemnizatiei de maternitate, deoarece nu exista o platforma de depunere a acestor dosare online.

- Cercetatori din Olanda au descoperit o legatura intre numarul redus de decese din unele țari și un vaccin facut populației din primii ani de viața. Romania are vaccinul in schema obligatorie de zeci de ani!

- In plina pandemie de coronavirus, sectia de boli infectioase a spitalului municipal Ramnicu Sarat a ramas cu un singur medic, pensionar. Dupa ce unitatea medicala a fost nominalizata ca spital tampon pentru pacientii cu Covid-19, unul dintre cei doi medici specialisti ai sectiei a demisionat, fara sa…

- Coronavirusul a provocat panica in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu au ramas impasibile in legatura cu aceasta problema, drept urmare au facut mai multe schimbari in viața lor. Iata ce decizie a luat Oana Zavoranul, in plina pandemie de COVID-19!

- Peste 20 de persoane care faceau gratar, in ciuda noilor masuri luate pentru combaterea coronavirusului, au fost alungate doar dupa ce polițiștii au rasturnat gratarul, Poliția din Coventry a publicat imagini cu gratarul intrerupt marți dupa-amiaza, gestul acestora fiind descris ca „incredibil”.Mulțimea…

- Medicii de familie semnaleaza pericolul in care sunt pacienții cu boli cronice prin lipsa de pe piața a unor substanțe active esențiale in tratamentul acestor afecțiuni, susține Societatea Naționala de Medicina Familiei.In acest moment este cazul metforminului și a levotiroxinei care lipsesc…