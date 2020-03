Stiri pe aceeasi tema

- In unitațile de invațamant din județul Teleorman, in data de 6 martie 2020, au fost confirmate 6 cazuri de gripa. Pe zonele Zimnicea, Turnu Magurele și Videle nu au fost inregistrate asemenea cazuri, pe zona Alexandria au fost confirmate 2 cazuri- un caz la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria și un caz…

- 2.280 de locuri in clasa pregatitoare, disponibile in Teleorman/ Tel Verde pentru informatii privind inscrierea in invatamantul primar in Eveniment / on 04/03/2020 at 09:53 / Si anul acesta, in perioada inscrierii copiilor in invatamantul primar, functioneaza linia speciala Tel Verde 0800816247 la…

- Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman, a organizat in colaborare cu Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” Alexandria și Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Alexandria expoziția de desene „Dragobetele- cap de primavara”. Expoziția este dedicata…

- Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman a organizat, in colaborare cu Scoala Gimnaziala nr. 7 Alexandria manifestarea „Unirea Principatelor Romane”. Evenimentul a avut loc joi, 23 ianuarie 2020, incepand cu ora 11.00, in Sala Multimedia a…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași și Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Elena Cuza” Iași, organizeaza luni, 20 ianuarie 2020, de la ora 17.00, la Sala de lectura a Bibliotecii (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10) o noua intalnire muzicala „Ucenii…

- Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman, organizeaza miercuri, 15 ianuarie 2020, „Ziua Porților Deschise”. Manifestarea este prilejuita de sarbatorirea „Zilei Culturii Nationale”, asa cum a fost declarata potrivit Legii nr. 238/2010. Astfel,…

- Ministerul Educației vrea sa extinda Programul “Masa calda in școli”/ Trei unitați de invațamant din Teleorman, incluse in proiect in Social / on 07/01/2020 at 12:12 / Ministerul Educației propune extinderea programului pilot “Masa calda” de la 50 la 100 de școli, avand in…

- Pr. Dumitru Carp: ”Impreuna putem fi puternici”. Andrei Mocanu (ASCOR): ”Daca noi nu invațam sa ajutam, nici alții nu ne vor ajuta pe noi la un moment dat”. Cand ați decis sa va implicați pentru ajutorarea celor defavorizați de soarta? Pr. Dumitru Carp: In urma cu 43 de ani am nimerit intr-un sat din…