Muzeul Județean organizează atelierul de autocunoaștere și dezvoltare personală „Călător în lumea emoțiilor” Articolul Muzeul Județean organizeaza atelierul de autocunoaștere și dezvoltare personala „Calator in lumea emoțiilor” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Muzeul Județean Buzau, organizeaza in perioada 9 decembrie 2023 – 29 ianuarie 2024, atelierul de autocunoaștere și dezvoltare personala „Calator in lumea emoțiilor”. Proiectul face parte din programul de implicare sociala al muzeului, inițiat in anul 2018, și se inscrie pe linia comunicarii patrimoniului in scop educativ. Atelierele propuse se adreseaza copiilor și adolescenților, iar […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

