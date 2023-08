Muzeul Județean Botoșani lansează o bancnotă suvenir de 0 euro Muzeul Județean Botoșani lanseaza bancnota suvenir de 0 euro „Personalitați din Botoșani”, care a fost tiparita cu aprobarea Bancii Naționale a Franței. Muzeul Județean Botoșani va lansa miercuri bancnota suvenir de 0 euro „Personalitați din Botoșani”, conform mediafax. Bancnota a fost tiparita cu aprobarea Bancii Naționale a Franței și este securizata la standardele impuse de Banca Centrala Europeana, similare bancnotelor reale. „Proiectul bancnotelor de 0 euro a aparut in Franța in anul 2015 și urmarește promovarea unor branduri de interes național”, transmite Muzeul Județean… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

