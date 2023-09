Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul, Brasovul, Iasiul si Craiova sunt orasele din Romania care au fost clasate in anii trecuti ca orase de categoria a doua din punctul de vedere al calitatii aerului, ceea ce inseamna ca nivelul maxim admis de poluare a fost depasit de mai mult de 35 de ori pe an, potrivit Garzii de Mediu.Cu…

- Retailerul german Lidl a solicitat in instanța familiei primarului Valerica Pupaza cele 8 milioane de euro platite in schimbul vanzarii terenului unde a inceput sa ridice un centru logistic. In același proces, compania a cerut 10 milioane de euro Consiliului Județean Dolj, cel care a emis autorizația…

- Dupa decenii de așteptare, Romania va atinge borna de o mie de kilometri de autostrazi și drumuri expres, odata cu inaugurarea unui lot de 13 kilometri din Autostrada Transilvania. Secțiunea Suplacu de Barcau – Nușfalau va fi data in folosința saptamana viitoare, cel mai probabil vineri, anunța Asociația…

- Șerban Țiganaș, decanul Facultații de Arhitectura și Urbanism din Cluj-Napoca, spune ca recentul parc inaugurat „14 Iulie” are elemente care nu se folosesc de doua decenii in urbanism, iar scuarul din acest parc este foarte sarac. Primarul Emil Boc a deschis Parcul 14 Iulie, din cartierul Grigorescu,…

- Continue reading Arata bestial! Stadion de peste 60 de milioane de euro in orașul din Romania care abia și-a inaugurat o arena noua. Investiție ireala: cum va arata și unde va fi construit at Info real.

- Inaugurare in zi de mare sarbatoare! Astazi, 20 iulie, alaturi de colegi și prieteni, președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a inaugurat terenul de tenis din comuna Bucșani. Investiție de aproximativ 700.000 de lei a fost realizata in totalitate din bugetul primariei. „Așa cum…

- Alianța Franceza din Suceava inaugureaza vineri, 7 iulie 2023, la ora 17.00, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, noul sau sediu, in prezența Excelenței Sale Laurence Auer, Ambasadoarea Franței la București. Alianța Franceza din Suceava a sarbatorit anul acesta doi ani de la infiintare, institutia ...

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru IT din zona Moldovei al dezvoltatorului Hella Technical. Compania multi-naționala este prezenta in Romania din 2005 și are deschise filiale in Timișoara, Arad, Craiova și Oradea. La Iași iși vor desfașura activitatea 50 de angajați, care vor realiza radare…