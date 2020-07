Muzeu sau moschee? Turcia decide viitorul Catedralei Sfânta Sofia din Istanbul Cea mai înalta instanța administrativa a Turciei a studiat joi o cerere de reconversie în moschee a Catedralei Sfânta Sofia din Istanbul, o masura pe care președintele Recep Tayyip Erdogan o cere intens, cu riscul de a stârni tensiuni cu mai multe țari, scrie AFP.



Consiliul de Stat a analizat aceasta cerere formulata de mai multe asociații în cursul unei scurte audieri, joi dimineața, și urmeaza sa-și anunțe decizia în 15 zile, potrivit televiziunii de stat TRT.



