Mutare de senzație in NBA! Superstarul Kevin Durant a fost transferat de Pheonix Suns de la Brooklyn Nets. Astfel, formația din Arizona devine una dintre favoritele la caștigarea titlului in cea mai importanta liga de baschet din lume. Kevin Durant este unul dintre cei mai buni jucatori de baschet din lume, fiind ales MVP al […]