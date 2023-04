Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara. Printre cei care ar trebui sa țina discursuri vineri sunt premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara.Actualul lider al formatiunii, vicepremierul Kelemen Hunor, candideaza pentru un nou mandat de presedinte al UDMR."Mandatul presedintelui este de patru ani si acum avem si alegeri pentru aceasta…

- Vineri si sambata, la Timisoara, se va desfasura al 16-lea congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania. La acest Congres vor participa liderul PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, dar și un reprezentant al președintelui Klaus Iohannis.In urma cu cateva saptamani, cei de la PSD și…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. „O chestiune pe care statul roman, din punctul meu de vedere, trebuie sa o rezolve…

- Romania are nevoie de o aeronava prezidențiala, spun președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in contextul controverselor legate de deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia cu un avion privat, inchiriat de la o companie luxemburgheza,…

- Romania s-ar putea alinia in randul țarilor in care Tik tok-ul este interzis in instituțiile publice.Nicolae Ciuca a declarat decizia poate fi luata doar pe baza unei analize a specialistilor, insa nu vede nicio problema sa ne aliniem comportamentului Comisiei Europene „O asemenea decizie trebuie sa…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis liberalilor din Prahova ca așteapta ca PNL sa preia ministerul Transporturilor de la PSD „ca sa dea un nou impuls realizarii de infrastructura din Romania”, au declarat surse din PNL pentru Libertatea. „Dorim ca preluarea ministerului Transporturilor…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine intr-o vizita oficiala in Romania, joi, 23 februarie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Maia Sandu va fi primita la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali romani, inclusiv cu premierul Nicolae Ciuca…