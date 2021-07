Mureșenii sunt invitați să participe la un concurs de compostare Asociația ADI Ecolect, care gestioneaza managementul deșeurilor la nivelul județului Mureș, a lansat un concurs inedit prin care iși propune sa reduca volumul deșeurilor biodegradabile din areal. Astfel, toți mureșenii sunt invitați sa composteze resturi biodegradabile cum ar fi cele alimentare, pentru a avea șansa sa caștige diverse unelte folositoare in gospodarie și gradinarit. Procedura […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta de lucru pe tema gestionarii problemei deseurilor din Bucuresti a fost convocata de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru miercuri, la ora 11,00, informeaza un comunicat de presa al...

- La ședința extraordinara de astazi a fost aprobata și demararea unei noi proceduri de achiziții publice pentru renovarea Palatului Culturii. Aceasta este a treia procedura de achiziție publica pentru renovarea Palatului Culturii. La primele doua licitații nu a fost depusa nicio oferta, iar pentru aceasta…

- Consiliul Județean Vrancea invita toți copiii carora le plac competițiile sportive sa participe la un concurs de biciclete care va avea loc in Crangul Petrești. „Copii, va așteptam sambata, 5 iunie 2021, la ora 10.00, in Crangul Petrești, la un super concurs de biciclete! Pot participa copii cu varsta…

- Pasionații de pescuit vor avea ocazia sa participe la o intrecere organizata la lacul Lighet. Asociatia de pescuit „Cheile Lapusului” din Targu Lapus va desfașura un concurs de pescuit la care vor putea participa toate persoanele care iubesc acest sport. Concursul de pescuit Cupa „LIGHET” editia a II-a…

- Prezent azi la Tg. Mureș, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca proiectul vizeaza platforme de depozitare a altor deseuri decat cele menajere, amenajate atat in orașe, cat și la sate. Astfel se previne aruncarea de catre oameni in șanțuri sau rauri a deșeurilor voluminoase, din construcții,…

- Luni, 10 mai 2021, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau are bucuria de a invita publicul buzoian la evenimentul de comemorare a ilustrului om politic, Alexandru Marghiloman, care in 1918, in calitate de Președinte al Consiliului de Miniștri, a realizat un prim pas spre reintregirea țarii,…

- Baiuțul, poziționat in fundul Țarii Lapușului, este una din cele mai frumoase care exista in județul Maramureș. Insa potențialul turistic al zonei nu este aproape deloc scos in fața. Acum se incearca includerea acestei comune in Eco Maramureș, destinație de ecoturism. „Asociația WWF Romania lucreaza…