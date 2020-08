Mureșeni reținuți pentru furt de televizoare Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis marți, 11 august, faptul ca in cursul zilei de luni, 10 august, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o locuința din Sangeorgiu de Mureș au fost sustrase doua televizoare in valoare de 2.000 de lei. ,,In urma cercetarilor, … Post-ul Mureșeni reținuți pentru furt de televizoare apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

