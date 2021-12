Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Romania vor reinnoi activitatea Comisiei mixte ungaro-romane pentru protectia mediului, a anuntat, joi, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, dupa intrevederea avuta cu Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor…

- Sportivul brașovean, Ionuț Caracuda, a reușit sa caștige titlul mondial la Campionatele Mondiale de Culturism și Fitness ce au loc in aceste zile in localitatea Santa Susanna din Spania. Ionuț s-a impus la categoria Men Bodybuilding 55-59 ani +75 kg reușind sa-și indeplineasca un vis din copilarie.…

- “In premiera, Romania a depasit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depasi si Polonia, asa cum anunta Banca Mondiala. Desigur, pentru asta trebuie sa mentinem ritmul actual”, a scris Florin Citu, pe Facebook. Potrivit acestuia, este “un nou semnal ca masurile luate au fost cele…

- Coordonatorul Departamenttului pentru Dezvoltare, Borbely Laszlo, a scris joi, 18 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Sustenabilitații in Romania. "Percepția cetațenilor despre sustenabilitate am aflat-o astazi dintr-un studiu prezentat cu ocazia Zilei Sustenabilitații…

- La inceputul saptamanii viitoare, Ungaria va trimite Romaniei 1.000 de cutii de medicamente favipiravir, care sunt utilizate pentru tratarea bolnavilor infectati cu coronavirus, a anuntat vineri pe Facebook ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, citat de agenția…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu funcționeaza in Romania, luni seara, la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin companiei Facebook. O asemenea avarie nu a mai aparut la serverele Facebook de cateva luni. Source

- Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca a anunțat pe pagina sa de socializare ca persoanele care merg din Romania in Ungaria nu vor fi supus carantinei. De ieri, Romania a intrat in zona roșie. Oficialii din țara vecina au explicat, in schimb, ca Ungaria nu folosește același sistem ca și țara…