Mureșean condamnat la închisoare pentru trafic de droguri Politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare, miercuri, 17 martie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, este vorba de un tanar, in varsta de 24 de ani, din Targu Mureș, condamnat la o pedeapsa … Post-ul Mureșean condamnat la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș au identificat un barbat din Targu Mureș banuit de comiterea unei infracțiuni de tentativa la furt calificat, acesta fiind reținut pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții IPJ Mureș, ,,in urma activitaților…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Reghin au oprit in trafic vineri, 12 februarie, pe raza municipiului Reghin, un autoturism condus de un barbat, de 40 de ani, din comuna Suseni. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma testarii…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic duminica, 14 februarie, in jurul orei 23.35, pe strada Infrațirii din municipiu, un autoturism condus de un barbat in varsta de 35 de ani, din Targu Mureș. Conform informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…

- Un barbat a fost arestat preventiv vineri, 29 ianuarie, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures.Potrivit…

- Copilul in varsta de doi ani, care a fost dat disparut in jurul orei 17,00 de catre bunicii sai, a fost gasit teafar la aproximativ doi kilometri de casa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia,…

- Un barbat a fost arestat preventiv, vineri, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, informeaza Agerpres.…

- Conducerea Tribunalului Mureș a prezentat, in urma cu cateva zile, Raportul de activitate aferent anului 2020, document care conține și o situație statistica a numarului de cauze inregistrate la Tribunalul Mures in anul 2020 comparativ cu anul 2019, avand ca obiect urmatoarele infractiuni: omor, tentativa…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au surprins in flagrant, un tanar, care fi sustras țigari dintr-o societate comerciala. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore. In fapt, la data de 1 ianuarie a.c, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș…