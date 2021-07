Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul francez Jerome France a obținut al doilea succes consecutiv în Campionatul Național de Super Rally după ce a fost cel mai rapid și pe circuitul stradal din centrul municipiului Târgu Mureș. Pe un monopost Formula Renault, France i-a depășit pe Dani Oțil și Mihai Leu, care au completat…

- Noua conducere a fost aleasa duminica, 6 iunie, în cadrul Adunarii Generale a membrilor Partidului Alternativa Dreapta, Adela Mîrza obținând 271 de voturi pentru a reprezenta funcția de președinte al partidului. Alaturi…

- Dintre statele membre ale UE, concentratia medie anuala de particule fine (PM2,5) este cea mai mare in zonele urbane din Bulgaria (19,6 μg/m3) si Polonia (19,3 μg/m3), urmate de Romania (16,4 μg/m3) si Croatia (16,0 μg/m3). In schimb, concentratia este mai mica in zonele urbane din Estonia (4,8 μg/m3),…

- Creșterea prețurilor din Romania va fi in acest an „sensibil mai inalta” decat au estimat inițial economiștii. Astfel, romanii vor cumpara cu un leu mai puțin decat au fost așteptarile experților. Rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce vizibil peste limita de sus a intervalului tintei…

- Roxen, reprezentanta Romanie la Eurovision 2021, a ratat calificarea in marea finala de sambata a concursului de muzica. Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision Song Contest a inceput marți seara in Olanda, la Rotterdam, cu o prima semifinala, care s-a desfașurat intr-un format restrans, de pandemie.

- CARANSEBEȘ – Antrenorul emerit Cristian Dragomir a anunțat ca va candida la vicepreședinția federației și crede ca inca iși mai poate aduce aportul la dezvoltarea atletismului romanesc! „Vor fi alegeri la Federatia Romana de Atletism in data de 19 mai, voi candida si eu pentru functia de vicepresedinte.…

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca Romania va inchide definitiv toate minele de huila pana in 2030 si a prezentat, in interviu pentru AGERPRES, planurile pentru Valea Jiului si Complexul Energetic Oltenia. Relatam in continuare interviul. AGERPRES: Ce facem cu carbunele? Ne angajam…