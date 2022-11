Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști ai Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit sambata, 12 noiembrie, in cursul nopții, pe strada Rovinari, un autoturism condus de un barbat in varsta de 27 de ani, din localitate. Porivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un adolescent in varsta de 16 ani si unul in varsta de 17 ani, care ar fi furat o masina din parcarea unui spital din Caracal si apoi ar fi abandonat-o, au fost retinuti de politisti si vor fi prezentati instantei de judecata, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- O persoana și-a pierdut viața sambata, 5 noiembrie, intr-un accident rutier care a avut loc in județul Mureș, in zona vama Șaulia. Sambata, 5 noiembrie, in jurul orei 10.30, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a comunicat urmatoarele, la solicitarea Zi de Zi: "La data de 5 noiembrie…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a anunțat marți, 25 octombrie, ca in aceeași zi, in jurul orei 21.45, pe strada Barajului nr. 4 din Targu Mureș se va desfașura un exercițiu. Potrivit sursei citate, exercițiul va avea ca tema "Gestionarea unei…

- Asociația Internaționala a Polițiștilor Mureș are deosebita placere de a fi gazda mai multor delegații straine. In perioada 19 – 22 septembrie a.c., la Targu Mureș, are loc o conferința internaționala organizata de I.P.A. Romania și I.P.A. Regiunea Mureș, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean…

- Polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș acționeaza, in perioada 16-22 septembrie, in cadrul proiectului "Roadpol – Safety Days", destinat conștientizarii de catre toate categoriile de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, au in lucru un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de "insușirea bunului gasit" de catre o femeie neidentificata pana in acest moment. "La data de 8 august, un cetațean s-a deplasat la sucursala…

- Ca urmare a ploilor abundente, respectiv a incidenței Codului portocaliu de vreme rea la nivelul județului Mureș din acest week-end, pompierii militari au fost solicitați in cadrul a șase intervenții de degajare a unori arbori cazuți/ce prezentau pericol sa cada, in municipiul Targu Mureș, a anunțat…