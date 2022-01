Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent Leon Precup in varsta de 53 de ani este in serviciul de servire al patriei la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș de aproape 30 de ani. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) Romania, Leon Precup și-a inceput…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), impreuna cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pun la dispoziție iubitorilor de produse tradiționale romanești o harta a producatorilor locali, in funcție de regiune. Și in județul Mureș pot fi gasite cateva produse certificate.…

- Romania devine un tot mai mare importator de gunoaie provenite din alte țari. O arata capturile facute de autoritațile din Portul Constanța. Doar marți au fost gasite 77 de tone de deșeuri din Canada, trecute in acte drept haine second-hand. Cele trei containere ar fi trebuit sa ajunga la o firma din…

- Vor fi distribuite 114.000 de doze la centrele de vaccinare, pentru administrare la copii The post Primele doze de vaccin anti-COVID pentru copiii cu varste intre 5 si 11 ani vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Primele doze de vaccin…

- Scriitori, profesori și reprezentanți ai elevilor au acuzat Ministerul Educației (ME) ca a eliminat din randul olimpiadelor școlare materii precum limba romana și istoria, in timp ce listele publicate cuprind mai multe competiții școlare in limba maghiara. Olimpiadele naționale de limba romana și de…

- Profesorii de limba romana din Romania vor invata pe bani proveniti de la Uniunea Europeana cum sa predea limba romana ca limba straina copiilor apartinand minoritatilor nationale. Detaliile programului au fost prezentate joi, la Cluj-Napoca, de Csilla Hegedus, secretar de stat al Ministerului Investitiilor…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a participat marți, 23 noiembrie, la o intrevedere cu ambasadorul Republicii Peru in Romania, Excelența Sa Maria Eugenia Echeverria Herrera. "Am avut placerea sa particip astazi, alaturi de colegii mei din Grupul parlamentar de prietenie…

- Romania va participa cu cinci sportivi la cea de-a IV-a ediție a Campionatelor Mondiale de teqball, care va fi organizata in perioada 8-11 decembrie 2021, in localitatea Gliwice, din Polonia. Cei cinci sunt Gyorgydeak Apor, Ilyes Szabolcs si Miklos Tunde, toți trei de la clubul Gobek Odorheiu Secuiesc,…