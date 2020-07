Un barbat in varsta de 62 de ani din Sighisoara a fost retinut joi, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce ar fi legat un caine de autoturism pentru a-l duce la domiciliu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Mures.



"In data de 29 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au fost sesizati despre faptul ca un caine ar fi legat de un autoturism si transportat in acest mod. In fapt, in urma verificarilor efectuate in cauza, a reiesit ca un barbat, de 62 de ani, din Sighisoara, ar fi legat cainele sau de un autoturism,…