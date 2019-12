Filmul ''Murder Mystery'', cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, este cea mai populara productie Netflix de pe teritoriul SUA din 2019, conform unui comunicat dat publicitatii luni de Netflix, transmite Reuters.





Cel de-al treilea sezon al seriei SF "Stranger Things" s-a plasat pe locul doi in acest clasament al popularitatii, urmat de filmul de actiune "6 Underground", in regia lui Michael Bay. Animatia "Incredibles 2" si noua productie cu gangsteri semnata de Martin Scorsese, "The Irishman", s-au plasat pe urmatoarele doua pozitii.

