Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria sa, Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941 In urma demersurilor facute in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, a cerut joi „interventia urgenta a conducerii socialistilor europeni pentru a opri colaborarea dintre PSD si partidul neo-fascist AUR”. Conform acestuia,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor intrunește, in opinia deputatului liberal Alexandru Muraru, numeroase elemente care ar putea determina scoaterea in afara legii. Parlamentarul argumenteaza prin faptul ca in spațiul public sunt vehiculate de catre susținatorii AUR liste cu „tradatori ai patriei, ce ar…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, sustine ca partidul parlamentar AUR este „pasibil de scoatere in afara legii” pentru actiuni extremiste, apologia criminalilor de razboi, atacuri la minoritati.

- Deputul PNL Iasi, Alexandru Muraru, reprezentantul Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, a declarat, pentru site-ul G4Media, ca a avertizat autoritatile locale despre trecutul lui Goga si a primit asigurari ca bustul fie va fi indepartat, "fie…

- Deputatul ieșean Alexandru Muraru, delegat din partea grupului parlamentar PNL, a susținut astazi o declarație in plenul Camerei Deputaților prin care iși exprima ingrijorarea fața de amplificarea și escaladarea tendințelor xenofobe, antisemite și extremiste promovate in manifestarile publice, atacul…

- In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, condamn cu fermitate atacul antisemit la adresa doamnei Maia Morgenstern, directorul Teatrului Evreiesc de Stat, și solicit Poliției Romane sa trateze cu celeritate…