Mura Masa a lansat remix-ul piesei blessing me

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…

- Dupa aproape trei luni de la primul perfomance al piesei pe scena celui mai mare festival de muzica hip-hop și trap – Beach, Please!, rareș și Arkanian lanseaza single-ul mult așteptat de toți fanii. „Nașpa” s-a bucurat de o susținere imensa in mediul online, reușind intr-un timp scurt sa adune zeci…

- Mura Masa face echipa cu Shygirl si Channel Tres pentru piesa „hollaback bitch”. Este cea mai recenta previzualizare a viitorului album “demon time”, pe care Mura Masa l-a anunțat recent cu data de lansare pe 16 septembrie alaturi de cel mai recent single „blessing me”: o colaborare cu Pa Salieu și…

- Leah Kate a lansat single-ul “Twinkle Twinkle Little Bitch”, insotit de videoclipul oficial. Regizat de Aerin Moreno [Madison Beer, Sofi Tukker, Olivia O’Brien], vizualul duce telespectatorii intr-un dormitor al copilariei, unde Leah proclama “I can’t believe that I let you come inside my room. Yeah,…

- Benzz a lansat in colaborare cu Tion Wayne și French Montana remix-ul piesei “Je M’appelle”. Cu versiunea originala a „Je M’apelle”, care a acumulat peste 27 de milioane de streamuri Spotify și peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, melodia este, fara indoiala, una dintre cele mai mari hituri din…

- Denzel Curry a lansat remix-ul piesei “Walkin” in colaborare cu Key Glock. Remix-ul va fi prezent pe „Melt My Eyez See Your Future (Deluxe).” Consecvența lui Denzel Curry a fost expusa in repetate randuri. Lansarea lui “Melt My Eyez See Your Future” a afirmat acest lucru. Rapper-ul și-a dezvaluit cel…

- La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației B-ton au lansat un nou videoclip la piesa „Licurici“ cu un concert memorabil care a avut loc in clubul Nerv din Arad. Trupa aradeana care activeaza pe scena autohtona inca din anul 2000 este alcatuita din Fly (chitara și voce), Galbenuș (chitara), Danuț…

- Mura Masa colaboreaza cu Skillibeng și Pa Salieu pentru noul single „blessing me”. Totodata, artistul a confirmat, de asemenea, detalii despre viitorul album “demon time”, care va fi lansat pe 16 septembrie. Proiectul cuprinde piesele „2gether”, single-ul recent „bbycakes” (cu Lil Uzi Vert, PinkPantheress…