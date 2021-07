Muntenegru: Primul parteneriat civil între persoane de acelaşi sex a fost înregistrat oficial Primul parteneriat civil intre persoane de acelasi sex in Muntenegru a fost inregistrat oficial duminica, informeaza luni DPA. Ministrul administratiei publice, societatii digitale si mass-media al tarii, Tamara Srzentic, a scris pe Twitter confirmand inregistrarea, a relatat televiziunea de stat din Muntenegru. "Astazi este o zi de mandrie pentru comunitatea LGBTIQ sub steagul Muntenegrului si ma pot mandri ca in tara noastra a fost incheiat primul parteneriat civil intre persoane de acelasi sex", a spus Srzentic. "Ma bucur ca legea parteneriatului civil a inceput oficial sa fie implementata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

